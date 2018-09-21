Приватбанк заблокировал 1,5 тыс. счетов наркоторговцев

Крупнейший банк страны – государственный Приватбанк заблокировал более 1,5 тыс. счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов относительно клиентских счетов, которые уже заблокированы нами по статьям продажи и распространения наркотиков", – говорится в сообщении.

Специалисты применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком, отмечают в Приватбанке.

В Приватбанке отмечают, что проект "демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска "негативных" клиентов, так как в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу".

Осенью в Украине появился новый канал распространения наркотиков – начали использовать технологию QR-кодов, расклеивая красные соответствующие стикеры, в то м числе, на банкоматах банка.

"Если клиент отсканирует "чужой" QR-код, то получит ссылку на противозаконный сайт с наркотическим товаром. Банк призывает быть бдительными и не подвергать себя и свои гаджеты опасности. Вместе с тем просим сообщать сотрудникам ближайшего отделения о банкоматах, на которых встречаются подобные наклейки", – подчеркнули в Приватбанке.

Ранее сообщалось, что Приватбанк обнаружил новый способ мошенничества в Instagram. В частности, в этой соцсети появились фейковые мошеннические аккаунты, где, в случае перехода по рекламной ссылке, пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги.