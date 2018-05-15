Приватбанк выиграл суд по национализации

Суд вынес решение в пользу НБУ по bail-in в Приватбанке

Верховный Суд 10 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу компании Пром Гарант Плюс к ПриватБанку о возврате на счета 18,9 млн грн, которые были списаны в ходе национализации (bail-in).

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка, передает FinClub.

Верховный Суд принял постановление, которым подтвердил законность решений судов первой (29 марта 2017 года) и апелляционной инстанций (7 августа 2017 года) относительно законного применения к Пром Гарант Плюс ст. 41-1 закона О системе гарантирования вкладов физических лиц.

Суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что списание средств со счетов истца было осуществлено с соблюдением требований банковского законодательства.

Учредителями Пром Гарант Плюс являются три виргинские компании (Би-Си Карго Сервисес Лимитед, Денниелли Лимитед, Пристелли Холдингз Инк) и две белизские (Дивелопмент Инвесторс Лимитед, Кендлвуд Файненсиал Корп).

4 из указанных 5 компаний фигурируют в уголовном производстве Генпрокуратуры по выводу 19 млрд грн рефинансирования с Приватбанка.

По данным ГПУ, эти компании, будучи подконтрольными бывшим должностным лицам Приватбанка, выступали учредителями фирм, которым банк в до национализации времена выдавал сомнительные кредиты.

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Напомним, в ходе национализации Приватбанка была проведена операция bail-in. В ее ходе были списаны средства связанных лиц и вклады других инвесторов, в том числе средства держателей еврооблигаций, общим объемом 29,4 млрд грн.

В конце 2016 года НБУ конвертировал в капитал Приватбанка ценные бумаги на руках инвесторов на $595 млн по процедуре bail-in.

Держатели евробондов Приватбанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет вошли пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

В мае 2016-го держатели еврооблигаций Приватбанка обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ) из-за процедуры bail-in.

Bail-in - механизм, который используется при санации проблемных банков и предполагает либо конвертацию депозитов в акции финучреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.