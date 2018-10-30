Приватбанк ввел оплату покупок и услуг в Telegram

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Платежи в Telegram открывают бизнесу доступ ко всем профессиональным сервисам, считают в банке
Фото: pixabay/LoboStudioHamburg

Платежи в Telegram открывают бизнесу доступ ко всем профессиональным сервисам, считают в банке

Государственный Приватбанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

Ожидается, что это позволит украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт непосредственно в ботах мессенджера Telegram.

Так, для того, чтобы начать продавать в смартфоне, нужно подключить свой магазин в LiqPay, создать бот в Telegram, рассказывает член правления Приватбанка Сергей Харитич.

Первыми украинскими телеграм-ботами, которым Приватбанк интегрировал новый сервис, стали бот для бронирования и покупки железнодорожных билетов Railwaybot и сервис мониторинга открытых данных госреестров Opendatabot.

"Opendatabot дает простой доступ к открытым государственным данным и уведомлениям об их изменении для 140 000 пользователей Telegram, – отметил создатель @Opendatabot Алексей Иванкин. – Платежи в Telegram сделают возможность доступа к нашим профессиональным сервисам практически мгновенно".

Платежный сервис в Telegram доступен всем пользователям последней версии мессенджера.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн.

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