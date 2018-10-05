Онлайн-сервисы Приватбанка восстановили работу

В четверг, 4 октября, сервисы банка временно не работали

Приватбанк устранил перебои в работе своих онлайн-сервисов и веб-сайта.

Об этом сообщили на Facebook-странице банка.

Так, сайт финучреждения и приложение Приват24 снова заработали.

В Приватбанке объяснили, что крупнейшие украинские провайдеры интернета, компании Укртелеком и DataGroup имели перебои в работе сети из-за аварии линий связи в Германии. Это и стало причиной проблем в работе онлайн-сервисов банка.

Напомним, несколько месяцев назад Приватбанк сообщил о глобальном сбое в системе из-за аварии. В частности, не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, не проводилось платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.

Приватбанк по размеру чистых активов занимает первое место (265,9 млрд грн) среди 83 действующих в Украине банков.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о национализации государством Приватбанка.