Приватбанк возобновил работу банкоматов и терминалов после сбоя

Пользователи сообщали о сбое в системе ПриватБанка

Приватбанк сообщил о полном восстановлении всех сервисов после сбоя вечером в понедельник, 9 июля.

"Специалисты Приватбанка в кратчайшие сроки - в течение часа в полном объеме восстановили стабильную работу сервисов эквайринга и работу сети банкоматов банка", - говорится в заявлении банка.

Согласно сообщению, все операции с пластиковыми карточками проводятся в штатном режиме.

Напомним, что из-за технического сбоя в Приватбанке не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществлялись платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.