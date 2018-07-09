Приватбанк сообщил о сбое в системе из-за аварии

В понедельник вечером, 9 июля, из-за технического сбоя в Приватбанке не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляются платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.
Как объяснили Громадському в пресс-службе Приватбанка, на магистральных каналах связи произошла авария. Для обеспечения стабильности сервисов были подключены резервные каналы.
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По оценкам финучреждения, система заработает через два часа. Сейчас специалисты проводят работы по обновлению системы безопасности.
Пользователи жалуются на сбой в системе Приватбанка по всей Украине.
Юля пошла на шопинг. #ПриватБанк сломался. pic.twitter.com/ocu6OOpEoa- голубь-врач (@nikolaevava) 9 июля 2018 г.
Тут люди из Запорожской и Ровенской областей жалуются. Не работают банкоматы и терминалы вообще... #приватбанк #Приват24— Татьяна Третяк (@tatyanatretyak_) 9 июля 2018 г.
Проблема з банкоматами та терміналами Приватбанку у Полтаві та інших містах України :(#Приватбанкживи #Полтава #приватбанк— kuda (@KudaPoltava) 9 июля 2018 г.
#Мариуполь #приватбанк лёг. Во всех магазинах приватовские терминалы не работают. Приватовские карты через другие терминалы тоже не обслуживаются— Пломбир Вкусный (@plombirvkus) 9 июля 2018 г.
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