Приватбанк сообщил о сбое в системе из-за аварии

1 комментировать
О сбое в системе Приватбанка сообщили пользователи
Фото: Виктория Савенко via Facebook

О сбое в системе Приватбанка сообщили пользователи

В понедельник вечером, 9 июля, из-за технического сбоя в Приватбанке не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляются платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.

Как объяснили Громадському в пресс-службе Приватбанка, на магистральных каналах связи произошла авария. Для обеспечения стабильности сервисов были подключены резервные каналы.

Смотрите также

По оценкам финучреждения, система заработает через два часа. Сейчас специалисты проводят работы по обновлению системы безопасности.

Пользователи жалуются на сбой в системе Приватбанка по всей Украине.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове