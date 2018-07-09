Приватбанк сообщил о сбое в системе из-за аварии

О сбое в системе Приватбанка сообщили пользователи

В понедельник вечером, 9 июля, из-за технического сбоя в Приватбанке не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляются платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.

Как объяснили Громадському в пресс-службе Приватбанка, на магистральных каналах связи произошла авария. Для обеспечения стабильности сервисов были подключены резервные каналы.

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По оценкам финучреждения, система заработает через два часа. Сейчас специалисты проводят работы по обновлению системы безопасности.

Пользователи жалуются на сбой в системе Приватбанка по всей Украине.

Тут люди из Запорожской и Ровенской областей жалуются. Не работают банкоматы и терминалы вообще... #приватбанк #Приват24 — Татьяна Третяк (@tatyanatretyak_) 9 июля 2018 г.