Приватбанк собрался продать курорт Буковель, стадион в Днепре и гостиницу Мир

Приватбанк объявил конкурс по отбору компаний для продажи курорта Буковель, стадиона Днепр и готелей

Приватбанк объявил конкурс по отбору украинских и международных компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже ряда крупных объектов, находящихся на балансе банка.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что банк намерен предложить инвесторам свою долю в горнолыжном курорте Буковель, отель Radisson Blu Resort Буковель, футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре.

Также Приватбанк выставит на продажу столичную гостиницу Мир и торгово-развлекательный комплекс Приозерный в Днепре.

К участию в конкурсе банк приглашает украинские и международные компании с опытом оказания консалтинговых услуг по продаже активов на украинском рынке и успешными продажами таких объектов в Украине и за рубежом.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.

Напомним, ранее замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен продать непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Отметим, что горнолыжный комплекс Буковель был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Также в июле бывший руководитель Приватбанка Александр Шлапак заявил, что банку принадлежит 1/3 курорта Буковель.

Кроме того, 17 октября стало известно, что активы Приватбанка выставили на продажу.

Известно, что Приватбанк продает 17 объектов недвижимости (квартир) на сумму 50 млн грн через государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket).

Позже сообщалось, что решение о продаже непрофильных активов Приватбанка примет Наблюдательный совет после оценки имущества.

В январе этого года сообщалось, что компания Коломойского собралась забрать у Приватбанка Буковель.