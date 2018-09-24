Приватбанк рассчитался с Суркисами по спорному 1 млрд грн – СМИ

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Приватбанк урегулировал спор с Суркисами
Фото: footboom.com

Приватбанк урегулировал спор с Суркисами

Национализированный Приватбанк урегулировал спор с семьей Суркисов относительно возмещения капитализированных вкладов.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в банке.

"Более 1 млрд грн уже возмещено", – сказал источник.

Помимо этого, по его словам, Приватбанк готов вернуть средства по еще одному спору в рамках судебной тяжбы с Акцент-банком (А-банк). "Мы пока не получили решение суда, но готовы его выполнить и осуществить возмещение", – сказал собеседник.

Как уточнили в пресс-службе Приватбанка, банк выполняет все вступившие в силу решения украинских судов. При этом судебные решения в пользу Суркисов оспорены Приватбанком в Верховном Суде, банк не выплачивал денежные средства в рамках исполнительного производства.

Относительно решения Верховного Суда на кассацию Приватбанка и Национального банка Украины (НБУ), финучреждение до настоящего времени не получило соответствующего документа.

В то же время в пресс-службе отметили, что на сегодня Приватбанк показывает хорошие финансовые результаты, имеет ликвидность и, соответственно, возможность выполнять решения судов без обращения за дополнительным капиталом к своему собственнику – Министерству финансов Украины.

Как известно, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. В рамках национализации его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Bail-in - механизм, который используется при санации проблемных банков и предполагает либо конвертацию депозитов в акции финучреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.

В конце 2016 года НБУ конвертировал в капитал Приватбанка ценные бумаги на руках инвесторов на $595 млн по процедуре bail-in.

Держатели евробондов Приватбанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет вошли пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

В мае 2016-го держатели еврооблигаций Приватбанка обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ) из-за процедуры bail-in.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн было предоставлено банка в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

 

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