Лондон невезения. Коломойский продал 50% рудника в Кривом Роге за $926 млн россиянину Воеводину — детали «дела ПриватБанка» 6 февраля, 10:40 Эксклюзив NV Игорь Коломойский (Фото:NV)

До национализации ПриватБанка Игорь Коломойский заключил необычное соглашение с российским бизнесменом Михаилом Воеводиным. Он продал ему акции железорудного комбината, но продолжает им управлять. Банк ищет деньги, полученные за актив.



31 января 2023 г. Высокий суд Лондона опубликовал решение об усилении судебного приказа о всемирном аресте активов (WFO, Worldwide Freezing Order) бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Видео дня

Теперь WFO можно применить к операциям, проведенным за последние 5 лет, то есть уже после введения всемирного ареста. Это касается дивидендов, их распределения или иного дохода, а также банковских счетов на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. Аргументы стороны Коломойского суд не принял во внимание.

Как заявили в пресс-службе Привата в комментарии NV Бизнес, решение английского суда предоставить банку разрешение на получение судебных приказов об аресте активов за границей и требовать от ответчиков предоставления дальнейшей информации о раскрытии активов — это «чрезвычайное положительное событие для банка», которое позволит контролировать исполнение судебных приказов об аресте активов.

Причина решения — «дебиторская задолженность» Криворожского железорудного комбината, объясняется в материалах дела.

NV разобрался, что скрывается за этими сложными формулировками и почему события вокруг комбината настолько важны для ПриватБанка и его бывших владельцев. Цена вопроса — около $1 млрд.

Ценная руда