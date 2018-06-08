Приватбанк проиграл дело на полтора миллиона каналу Коломойского

Верховный Суд отказал Приватбанку во взыскании с предприятия 1+1 Продакшн (входит в 1+1 медиа) долга перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на €1,6 млн.

Решение было принято 30 мая, передает finclub.

В судебных материалах говорится, что в 2015 году Приватбанк предоставил две гарантии кипрской компании TV Media Planet Limited по ее финансовым обязательствам на €1,6 млн перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Обязательства возникли в результате получения телевизионных прав на трансляцию матчей футбольных еврокубков каналами медиахолдинга 1+1. По условиям договоров, гарантии действовали до 20 декабря 2016 года.

Компания 1+1 Продакшн предоставила в залог Приватбанку имущество, которое находится в Киеве, по ул. Кирилловская, 23 (речь идет об оборудовании). 19 декабря 2016 года, после введения временной администрации, Приватбанк получил от УЕФА два требования по платежам по гарантиям на €1млн и €571,8 тыс.

В свою очередь банк потребовал от TV Media Planet Limited пополнить счет на указанную сумму. Поскольку компания счет так и не пополнила, Приватбанк потребовал в судебном порядке взыскать с нее задолженность на €1,6 млн.

Решением Хозсуда Киева от 5 октября 2017 года, оставленного в силе Киевским апелляционным судом 17 января 2018 года, Приватбанку было отказано во взыскании.

Суд первой инстанции констатировал, что банк не предоставил доказательств того, что совершил платежи в пользу УЕФА, в результате чего у банка могло возникнуть право требования к 1+1 Продакшн.

Кроме того, суд обратил внимание, что, согласно подписанным договорам, гарантия теряет силу не позднее чем 20 декабря 2016 года. Поскольку в это время в банке работала временная администрация, то, по выводам суда, даже в случае получения средств от TV Media Planet Limited ПриватБанк в силу законодательных ограничений не должен был делать платеж в пользу УЕФА.

В феврале 2018 года, Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 5 октября 2017 года.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 Министерство финансов Украины решило докапитализировать еще Приватбанк на 38,6 млрд грн.

Национальный банк отмечает, что при проведении докапитализации Приватбанка не понадобится монетизация облигаций внутреннего государственного займа.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 1-е место (237,3 млрд грн) среди действующих банков.