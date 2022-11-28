Все счета перешли в Industra Bank. PrivatBank потерял банковскую лицензию 28 ноября, 10:18 PrivatBank передал счета и обязательства клиентов латвийскому Industra Bank (Фото:Фото: ipress.ua)

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) Латвии разрешила реорганизацию PrivatBank Latvia, в результате которой он потерял лицензию кредитного учреждения и перерегистрировался в коммерческое общество.

Как сообщает FCMC, в августе PrivatBank передал счета и обязательства клиентов латвийскому Industra Bank.



«В соответствии со стратегией, принятой акционерами в 2022 году, PrivatBank существенно сократил активность. Согласно Закону о кредитных учреждениях, сдать банковскую лицензию можно при условии, если у такого учреждения нет баланса депозитов», — сообщили в FCMC.

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Латвийский PrivatBank был создан в 1992 году как Paritate Banka. В 2001 году его главным акционером стал украинский ПриватБанк и латвийский банк сменил название. Украинский ПриватБанк был национализирован в 2016 году.

Крупнейший акционер латвийского PrivatBank — государственный ПриватБанк с долей 46,54%. Зарегистрированной на Бермудах Concorde Limited принадлежат 9,23%, кипрским Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited — 9,14% и 5,29% соответственно.



Ранее предыдущий глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью НВ Бизнес говорил, что Приват готов продать свою долю в латвийском банке.

«В латвийском банке мы имеем 46,54% акций, но де-факто мы миноритарный акционер. Другие акционеры — группа частных лиц, три кипрских компании и компания из Белиза, которые, как правило, действуют скоординированно. Фактически мы блокированы от управления», — рассказал он.

Крумханзл заявил, что ПриватБанк не инвестирует в латвийскую дочь, а ищет потенциальных покупателей.

По состоянию на март 2022 года PrivatBank имел худший показатель достаточности капитала среди всех банков страны, едва вписываясь в нормативы местного центробанка. В первом полугодии 2022 года убытки PrivatBank составили €2 млн, на 31 декабря 2021-го — €3,5 млн.