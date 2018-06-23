Приватбанк и Visa запустили платежи по отпечатку пальца

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В Украине начали тестировать платежи по отпечатку пальца
Фото: НВ

В Украине начали тестировать платежи по отпечатку пальца

Международная платежная система Visa и Приватбанк запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.

Об этом сообщали в пресс-службе банка.

Отмечается, что для того чтобы платить пальцем, достаточно один раз "привязать" его отпечаток к своей карточке и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

"Эта технология будет интересна, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера", - отметили в банке.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

Напомним, что в апреле Приватбанк запустил новый сервис для безналичной оплаты.

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