Принадлежащий россиянам отель в Крыму сменил владельца из-за санкций США

У отеля Riviera Sunrise Resort & Spa в Крыму появился новый владелец. Холдинг ИФД КапиталЪ, который в 2017 году попал в американский санкционный список, решил избавиться от актива.

Об этом пишет РБК со ссылкой на новые данные российского реестра юрлиц.

Гостиница в Алуште с 2007 года входила в состав аффилированных лиц холдинга ИФД КапиталЪ — она была построена еще до того, когда Россия аннексировала Крым.

В 2015 году из-за санкций от управления отелем отказалась группа Carlson Rezidor Hotel Group и отель потерял бренд Radisson (прежнее название — Radisson Resort & Spa Alushta).

В 2017 году из-за отеля под санкции Минфина США попал сам ИФД КапиталЪ. Леонид Федун, который занимал пост главы совета директоров холдинга, тогда не попал в санкционный список, но ушел со своего поста в конце года. Уже в конце января 2018 года Федун был внесен в подготовленный Минфином США "кремлевский доклад".

С декабря-2017 у отеля появился новый владелец — фонд Единение. Он на 100% принадлежит РП Единение, основным владельцем которого является Александр Бородин (95%). Еще 5% принадлежит Владимиру Данилову. Юридические лица были зарегистрированы в конце октября и в конце ноября 2017 года.

В Riviera Sunrise Resort & Spa, как указано на сайте отеля, 209 номеров в двух корпусах. По предварительной оценке, отель вместе с территорией, бассейном, пляжем и спа-зоной на 1 тыс. кв. м может стоить около $40 млн.

Напомним, ранее министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Несмотря на то, что к указанным в списке людям пока не будут применяться какие-либо санкции, банки и другие учреждения в США и Европе все равно могут отказаться от ведения с ними дел.

"Кремлевский доклад" составлен в соответствии с законом О противодействии противникам США посредством санкций, который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года и содержит засекреченную часть.