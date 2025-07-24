На фоне высоких ставок. Прибыль крупнейшего металлургического комбината России обвалилась почти на 90%

Крупнейший металлургический комбинат в России — ММК — сообщил о резком падении прибыли в первом полугодии 2025 года, почти в девять раз.

Об этом пишет The Moscow Times. Такое значительное падение прибыли компании стало следствием снижения деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок.

Во втором квартале прибыль компании сократилась на 21,1% по сравнению с первым — до 2,5 млрд рублей ($31 млн). За первое полугодие прибыль уменьшилась на 88,8% в годовом измерении — до 5,6 млрд рублей ($71 млн).

Выручка ММК во втором квартале составила 155,1 млрд рублей ($1,95 млрд), что на 2,1% меньше, чем в предыдущем квартале. В целом за полугодие доход компании снизился на 25% - до 313,5 млрд рублей ($3,95 млрд).

В компании прогнозируют, что в третьем квартале спрос на металл будет оставаться слабым из-за высокой ключевой ставки Центробанка РФ, которая сдерживает экономическую активность.

Потребление стали в России в 2024 году упало на 6%. В 2025-м, по прогнозам отрасли, оно уменьшится еще на 10%.

В июне Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку — на один процентный пункт, до 20%.

