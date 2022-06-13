За 10% от рыночной цены. Оккупанты в Херсонской области заставляют украинцев сдавать урожай за бесценок — ГУР 13 июня, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Херсонской области заставляют украинцев отдавать за бесценок урожай черешни и клубники (Фото:Pexels / Pixabay)

Российские оккупанты в Херсонской области вынуждают украинцев продавать урожай за 10% от рыночной цены.

Они принуждают сдавать урожай закупщикам из Крыма, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Terlegram.

«Вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг вынуждает население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на подконтрольные Украине территории. Известны случаи, когда [украинские] предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно», — сообщили в ГУР.

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Ранее были опубликованы спутниковые снимки, которые показывают, как российские войска воруют украинское зерно на временно захваченных территориях.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия намеренно обстреливают зерновые хранилища в Украине, уничтожает урожай и ворует его, чтобы спровоцировать голод.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские агрессоры требовали снять с РФ санкции, введенные из-за развязанной войны в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.

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