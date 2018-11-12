В Hilton Kyiv состоится пятый форум Дирижеры Изменений

Во вторник 13 ноября пройдет V Форум ДИРИЖЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ. Форум проводят компания Nobles Fortune и Deloitte. В отеле Hilton Kyiv, по адресу бульв. Т.Шевченко, 30, соберутся вместе около 400 лидеров мнений – собственники бизнеса, топ-менеджеры украинских и международных компаний, признанные государственные деятели, украинские и международные эксперты, которые обсудят основные стратегии и собственный путь развития современной Украины, ключевые факторы успеха и главные риски в процессе трансформации бизнеса.

Форум ДИРИЖЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ – это место силы бизнес-лидеров для переизобретения себя, собственного бизнеса и общества.

Спикери Форума поделятся инсайтами и опытом. Мы пригласили более 35 спикеров, среди которых:

Владимир Омелян, Министр инфраструктури Украины

Юрий Косюк, Собственник, МХП

Андрей Булах, Управляющий партнер, Deloitte в Украине

Оксана Маркарова, И.о. Министра финансов Украины

Айварас Абромавичус, Экс-министр экономики Украины

Андрей Коболев, Глава правления, НАК «Нафтогаз Украины»

Тал Хен, Лидер департамента корпоративных финансов в сфере ТМТ и руководитель направления инноваций, Deloitte в Израиле

Роман Бондарь, Управляющий партнер, Odgers Berndtson Ukraine

Дискуссии Форума посвящены темам инноваций, лидерства в команде, подготовке команды к кризисам, взгляд из будущего на инфраструктуру Украины, Hard Talk, краш-курс по Дизайн-мышлению, мастер-классы по Mindfulness и Lean и многое другое.

Детальную программу и список участников Форума можно посмотреть по ссылке:

https://noblesfortune.com/iwe-event/conductors-of-changes-v-forum/#schedules

Регистрация представителей СМИ пройдет 13 ноября з 8.00 в готеле Hilton Kyiv.

Предварительную аккредитацию для участия представителей СМИ на Форуме можно пройти до 10 ноября 2018 года 18:00 по ссылке:

https://noblesfortune.com/iwe-event/conductors-of-changes-v-forum/#registration

По вопросам коммуникаций со спикерами и освещению материалов Форума обращайтесь, пожалуйста, к Марие Гриффин, моб.тел. +38050 310 3562, mgriffin@noblesfortune.com

Форум состоится при поддержке партнеров:

Юридический партнер –AVELLUM

Партнеры – Датагруп, Нова Пошта, Lantmannen AXA, Odgers Berndtson

Автомобильный партнер – Winner

Алкогольный Партнер – Hennessy

LED партнер – Flylights

Диамантовый партнер – DIAMOND of LOVE