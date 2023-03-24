Токсичные связи. Премьер Италии запретила продажу итальянской фирмы компании, связанной с Яндексом 24 марта, 12:03 Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони наложила вето на соглашение о приобретении итальянского поставщика облачных услуг компании, имеющего связи с российским интернет-гигантом Yandex.

Как сообщает Reuters, нидерландская компания Nebius намеревалась приобрести компанию Tecnologia Intelligente (TI), основанную Марко Карраи, итальянским бизнесменом, близким к бывшему премьер-министру Маттео Ренцу.



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Однако, как сообщили Reuters двое чиновников на условиях анонимности, деятельность Nebius финансируется российским Яндексом. Следовательно, соглашение вызвало обеспокоенность в правительстве. Поэтому Мэлони использовала так называемые золотые полномочия для блокирования нежелательных соглашений в отраслях, которые считаются стратегически важными. В их числе банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение.

Холдинговая компания российской фирмы, зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от собственности и контроля над большей частью группы Яндекс, включая ее основные бизнесы, приносящие доход, а международные подразделения некоторых сервисов, включая облако, будут развиваться за пределами России. Nebius станет частью новой международной компании после реструктуризации.

Один из ключевых сотрудников Nebius Данила Штан рассказал, что компания планировала построить центр исследований и разработок в Италии, чтобы привлечь лучшие технические таланты из России и других стран.

«Наша нидерландская холдинговая компания находится в процессе изъятия своего российского бизнеса — к сожалению, это не скорый процесс. Но, надеюсь, когда он завершится, мы сможем вернуться к сосредоточению на технике, а не на визах», — сказал он.

С момента введения «золотых прав» в 2012 году государственные органы девять раз блокировали соглашения итальянских компаний с иностранцами. В шести из них это были китайские предложения. В прошлом году предыдущий итальянский премьер Марио Драги заблокировал таким образом попытку российской государственной атомной компании Росатом приобрести водородную компанию Faber Industrie.