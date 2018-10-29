Глава Госгеонедр рассказал о конфликтах с крупными компаниями

Проблемы Государственной службы геологии и недр с большими добывающими компаниями были связаны с продолжением спецразрешений на пользование недрами, поскольку были определенные недостатки в законодательстве и недоразумения между чиновниками и недропользователями.

Об этом заявил руководитель ведомства Олег Кирилюк в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

Он пояснил, что конфликты возникали на стадии продления действия специальных разрешений на недропользование. Например, полугосударственная Укрнафта, которая имеет 74 разрешения на добычу углеводородов, имеет около 13 млрд грн долгов. При этом, нормы законодательства не позволяли продолжить спецразрешения компаниям с долгом.

"Этот вопрос несколько лет сложно решался. Компания подавала заявки на продление, получала отказы, и происходили долгие судебные тяжбы. Мы предложили другой механизм - внесение изменений в постановление Кабмина (о порядке предоставления специальных разрешений - ред.), где предусматриваем предоставление недропользования даже при наличии долгов", - рассказал Кирилюк.

Теперь компании могут получить разрешение и начать добычу, и за счет этого выплатить долги.

При этом, в обязательных условиях прописывается обязательство, которое предоставляет Государственной фискальной службе возможность принимать меры к должникам.

Кроме того, возникал ряд вопросов с государственной компанией Укргаздобыча, которая имеет около 185 спецразрешений. По словам руководителя Госгеонедр, любые недоразумения весьма существенно влияли на добычу углеводородов.

"Мы изменили подходы к работе Госгеонедр и стараемся предусмотреть и устранять все недостатки вперед...Госгеонедра уже осуществляет продолжение спецразрешений Укргаздобыче, срок действия которых истекает в 2019 году. Мы работаем на опережение, чтобы не создать условий, когда недропользователь должен остановить добычу, и это может негативно повлиять на энергонезависимость государства", - подчеркнул Кирилюк.