Глава Госгеонедр объяснил, как будут работать новые электронные аукционы на недра

Подход к проведению аукционов на разрешения для пользования недрами в корне меняется, так как теперь Госгеонедра не является участником этих аукционов. Это означает, что контакт чиновников с недропользователями или инвесторами нулевой.
Об этом заявил руководитель Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.
"Там, где есть доступ чиновников, могут возникать коррупционные риски. Для этого была предложена система ProZorro...Не придется обращаться к Госгеонедрам ни для получения информации, ни для подачи документов. Недропользователь может отстраненно участвовать в аукционе. Регистрируясь в электронной системе, мы избегаем любого прикосновения к чиновникам", - пояснил он.
Ранее в Госгеонедрах заранее знали возможности компаний, которые участвуют в аукционах, и решали, допускать их или нет. Теперь система изменилась - ведомство будет выставлять заказ на электронную площадку, а организатор сам будет проводить аукцион.
По словам Кирилюка, Госгеонедра будет узнавать о том, кто принимал участие в аукционе и кто выиграл, в течение трех дней после его завершения.
Любой сможет принять участие в аукционе, зарегистрировавшись в электронном столе.
При этом предоставляется определенное время для заключения сделки и месяц для того, чтобы правоохранительные органы и Государственная фискальная служба дали свои замечания относительно победителей. Если они связаны с долгами или санкционном списке, Госгеонедра будет соответственно реагировать на это, подчеркнул глава ведомства.
Напомним, что с конца октября вступило в силу решение Кабмина о реализации экспериментального проекта по продаже специальных разрешений на пользование недрами.
Таким образом, Госгеонедра будет выставлять такие разрешения на электронные аукционы в ProZorro.Продажи.
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