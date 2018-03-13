АМКУ заметил признаки ценового сговора ОККО и WOG

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует до конца лета завершить расследование дела, которое было начато в отношении автозаправочных сетей ОККО и WOG. Уже сейчас Комитет имеет основания для сомнений в объективности их действий.

Об этом в комментарии Радио НВ сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

Он напомнил, что в конце 2017 года, в декабре, имели место несколько объективных факторов, спровоцировавших рост цены на светлые нефтепродукты: "Это была девальвация национальной валюты до уровня почти 29 грн/$ и увеличение цен на международных площадках". Но вскоре, добавил Терентьев, валютная составляющая зкорегувалася, и появились основания для постепенного снижения цен.

"Мы увидели, что на фоне наличия определенных объективных факторов для роста цен определенные субъекты принимали решение об установлении розничных цен на светлые нефтепродукты с определенным элементом синхронности, - сказал Терентьев. - И анализируя их коммерческое поведение, 21 декабря 2017 было возбуждено дело о наличии признаков антиконкурентных согласованных действий, в первую очередь, в деятельности субъектов, работающих под брендами ОККО и WOG".

Расследование пока продолжается, отметил председатель АМКУ, и, по его оценкам, оно будет завершено в начале лета.

"Я не могу сейчас прогнозировать, чем закончится расследование. Мы собираем доказательства. А закон предусматривает ответственность только за те подобные действия субъектов, ограничивающие, которые искажают конкуренцию и не обусловлены объективными обстоятельствами - сказал Терентьев. - совершение субъектами похожих действий может свидетельствовать и о высоком уровне конкуренции на рынках, и о влиянии внешних факторов".

"Но мы видим, - добавил он, - что в деятельности ОККО и WOG есть признаки такой синхронности, которая дает нам основания сомневаться в объективной обусловленности тех действий, которые они совершали".

Председатель АМКУ также напомнил, что ведомство постоянно наблюдает за ситуацией на рынке светлых нефтепродуктов. Первое дело о похожих антиконкурентных действий шести субъектов, занимающихся импортом и оптово-розничной торговлей светлыми нефтепродуктами (а именно WOG, ОККО, Shell, Amic, SOCAR и Параллель), была начата еще в январе 2016 года. На этих представителей рынка был наложен штраф в размере 204 млн грн. В конце 2017 большинство судебных процессов были завершены. При этом, судами были вынесены решения в пользу АМКУ.

"Уже есть три решения Высшего хозяйственного суда, подтверждающие правильность позиций Комитета. Однако мы видим, что подобные практики, которые были осуждены АМКУ в 2016 в соответствующих решениях, субъекты осуществляют и в дальнейшем", - отметил он.

Напомним, в период с 1 января по 19 декабря по данным АМКУ прошлого года цены на бензин А-95 и дизельное топлива на автозаправках WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно.

О действиях этих автозаправочных сетей было начато рассмотрение дела по признакам нарушений в виде антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации нефтепродуктов. На сегодня органы комитета собирают и анализируют доказательства по данному делу. В том числе, проводят внеплановые проверки членов Нефтегазовой ассоциации Украины, куда входят ОККО и WOG.