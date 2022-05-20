«Перевернули» представление о космонавтике. Российский ракетный завод больше не выпускает детские санки 20 мая, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Санки от Роскосмоса (Фото:РКЦ Прогресс)

Ракетно-космический центр Прогресс в России прекратил выпуск детских санок. Ранее в Роскосмосе заявляли, что центр «пойдет по пути» компании SpaceX и анонсировали события, которые «перевернут» представление о российской космонавтике. Неужели это они?



Ракетно-космический центр (РКЦ) Прогресс (Самара, Россия), который входит в состав Роскомоса, прекратил производство и продажу детских санок.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на генерального директора РКЦ Дмитрия Баранова. «Это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», — сказал Баранов.

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РКЦ Прогресс является производителем ракет Союз и спутников. Но также производил товары народного потребления: одноразовые шприцы, водные катера, мотолодки, детские санки, машинки для формования рогаликов.



В прошлом году глава Роскосмоса Дмитрий Рагозин заявил, что РКЦ Прогресс идет «по пути» компании Илона Маска SpaceX. И анонсировал, что в ближайшие годы произойдут события, которые «перевернут» представление о российской космонавтике, включая запуски станций к Луне и Марсу

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