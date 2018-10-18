Предприниматели потребовали отменить устаревшую норму расхода топлива для автомобилей

Союз украинских предпринимателей (СУП) инициирует изменения в законодательство относительно упрощения норм расхода топлива и смазочных материалов.

В частности, эти нормы предлагается не применять к предпринимателям, а распространять исключительно на госпредприятия Министерства инфраструктуры.

Об этом сообщила сопредседатель комитета СУП по развитию предпринимательства Татьяна Паламарчук в комментарии Интерфакс-Украина.

"Несмотря на наличие первичных документов для списания топлива (например, дорожных листов), контролирующие органы требуют соблюдать требования приказа, который, во-первых, требует дополнительных документов, во-вторых, содержит предельную меру потребления топлива, которую предприятие не может превысить", – пояснила она.

По ее словам, часто поступают обращения от предпринимателей о проблемах с практическим применением приказа №43 Министерства транспорта от 1998 года, который регулирует нормы расхода топлива и смазочных материалов для предприятий.

"Основная проблема – в доначислениях налоговых обязательств при проведении документальных проверок", - сказала Паламарчук, добавив, что в то же время суды становятся на сторону предпринимателей.

Согласно приказу №43, для новых моделей автомобилей или авто оригинальных конструкций, не входящих в перечень этого документа, устанавливаются временные индивидуальные нормы расходов топлива. Разработку таких норм предприятия заказывают у госпредприятия Госавтотрансдипроект, однако они действительны только для конкретного предприятия и только сроком до года, пояснила она.

"Если у предприятия есть автомобиль, его руководство точно знакомо со сложностью этой процедуры. В частности, мы сомневаемся в необходимости ежегодного платного заказа временных индивидуальных норм расхода топлива и смазочных материалов для каждой более-менее новой модели авто на предприятии. Вопросы вызывает и занижение этим госпредприятием таких норм по сравнению с теми, которые декларирует производитель, не говоря уже о значительном занижении по сравнению с фактическими расходами", – комментирует Паламарчук.

Отдельного внимания, по ее мнению, заслуживает невозможность предприятия в полном объеме списать фактические расходы топлива. В то же время суды по этому вопросу принимают решения в пользу налогоплательщика, ссылаясь на то, что приказ №43 не прошел государственную регистрацию в Минюсте и не является обязательным к исполнению, на чем настаивают Мининфраструктуры и Государственная фискальная служба.

"Суды указывают и на то, что нормы приказа №43 не применяются к физическим лицам-предпринимателям, поскольку их нормы могут касаться только юридических лиц и только тех, которые принадлежат Мининфраструктуры", – отмечает эксперт СУП.

Наряду с этим ассоциация также обратилась к Мининфраструктуры с предложением перейти на электронный документооборот в транспортной сфере и ввести электронную товарно-транспортную накладную (ТТН) во внутренних перевозках грузов.