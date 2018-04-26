Правоохранители пришли с обысками в порт Фирташа - СМИ

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Следственные действия проводит Генеральная прокуратура и столичное спецподразделение Корд
Фото: Никвести

Следственные действия проводит Генеральная прокуратура и столичное спецподразделение Корд

Киевские правоохранители в масках с оружием проводят следственные действия в Николаевском морском специализированном порту Ника-Тера, который принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщают Никвести.

Первый заместитель гендиректора порта Анатолий Дворник сообщил, что сотрудники спецназа полиции КОРД выломали дверь в порту,вытолкали людей силой и проводят в порту следственные действия незаконно.

“Эти обыски незаконны, так как постановление суда на их проведение действовало до вчера, но следователь решил, что он может на основании этого постановления проводить следственные действия сегодня”, - заявил он.

По его словам, на порт Ника-Тера не заведено никаких уголовных производств, они касаются других субъектов хозяйственной деятельности.

Как передает Укринформ, в прокуратуре Николаевской области сообщили, что ничего об этом не знают, ведь следственные действия проводит Генеральная прокуратура и столичное спецподразделение КОРД. Местные правоохранители к операции не привлекались.

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