Правительство одобрило предложенные Нафтогазом условия реструктуризации еврооблигаций 2022/2026 годов 26 июня, 18:09 Новости компаний Алексей Чернышов, председатель правления НАК Нафтогаз Украины

Кабинет Министров Украины согласовал условия реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами. Соответствующее распоряжение КМУ опубликовано на сайте правительства сегодня, 26 июня 2023 года.

«Я очень благодарен правительству как акционеру компании за одобрение условий реструктуризации, которые мы согласовали с владельцами еврооблигаций Нафтогаза. Это сделало компанию еще на шаг ближе к выполнению обязательств перед инвесторами», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

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Ожидается, что реструктуризация завершится до конца лета 2023 года.



Напоминаем, что детальные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом НАК «Нафтогаз Украины».

С условиями реструктуризации еврооблигаций можно ознакомиться на сайте компании по ссылкам: по облигациям со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.