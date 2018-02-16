Правительство поддержало выпуск облигаций Укрзализныци

Кабинет министров Украины на текущей неделе утвердил финансовый план Укрзализныци и одобрил планируемый выпуск облигаций на 2 млрд грн.

Об этом сообщил журналистам и.о. главы председателя правления компании Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сохранили в финплане выпуск облигаций на 2 млрд грн, считаем это правильным подходом. У нас было желание провести выпуск осенью прошлого года, но поскольку на тот момент у нас было достаточно собственных средств и ситуация на внутреннем рынке была не такой благоприятной, мы решили отложить выпуск до 2018 года”, – заявил он.

По словам Кравцова, компания планирует разместить облигации в конце второго или в третьем квартале.

"У нас нет цели разместиться только для того, чтобы разместиться. Мы будем рассчитывать на хорошее освоение Capex. Кроме того, Национальный банк повысил ставку, это серьезно увеличило стоимость ресурсов", – отметил глава Укрзализныци.

По его словам, компания намерена выпуском облигаций привлечь более широкий круг инвесторов, иностранные банки, чтобы снизить стоимость ресурсов.

Отметим, что Укрзализныця на 2018 год предусмотрела привлечение заимствований в сумме 18,7 млрд грн, в том числе выпуск внутренних облигаций на 2 млрд грн и возврат займов в сумме 14,4 млрд грн, исходя из расчета по курсу 29,2 грн/$1.

Укрзализныця также планирует погашение долгосрочных кредитов в сумме 12,5 млрд грн, из которых 2,5 млрд грн – согласно графикам погашения, 10 млрд грн – в рамках рефинансирования действующих обязательств.

Укрзализныця - украинский железнодорожний монополист. Компания начала свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.