Правительство назвало условия продажи Центрэнерго

Кабинет министров обнародовал условия продажи 78,2% акций государственной энергогенерирующей компании Центрэнерго начальной стоимостью 5,98 млрд грн.
Соответствующее распоряжение №756-р опубликовано на странице правительства.
Согласно условиям продажи, Центрэнерго должно выплатить в госбюджет дивидендов в размере 30% чистой прибыли за результатами деятельности в 2018 году.
Отметим, что в проекте распоряжения была формулировка о выплате дивидендов согласно утвержденному Кабмином нормативу, который в прошлом году составлял 75%, а в 2016 – 50%.
Покупатель пакета акций должен обеспечить соблюдение лицензионных условий осуществления деятельности Центрэнерго, наличие гарантированных запасов угля на складах теплоэлектростанций и резервного топлива для операционной безопасности поставок в объединенной энергетической системе Украины.
Также в обязательства победителя конкурса входит рекомендация использования добывающегося на украинских шахтах угля при полной идентичности стоимостных и качественных характеристик топлива иностранного происхождения.
Кроме того, покупатель должен обеспечивать полную и своевременную уплату в бюджет налогов, сборов и таможенных платежей.
Из обнародованной редакции исключен пункт о проведении расчетов за энергоносители в полном объеме и согласно заключенным договорам, передает Интерфакс-Украина.
Распоряжение также не содержит пункт о выполнении требований Национального плана сокращения отходов от больших сжигающих установок (распоряжение КМУ №796 от 8 ноября 2017 года), тогда как в проекте документа это условие было.
Из документа также убрали пункт обязательства учесть рекомендации экологического аудита, проведенного 16 мая 2018 года по заказу Фонда госимущества.
Кроме того, в сравнении с проектом из распоряжения исключено обязательство предоставления профильному госоргану информации о техническом состоянии предприятия, его финансово-экономических показателях, поставках и потребления топлива.
Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).
Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль -до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.
Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.
Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.
В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.
В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.
Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.
Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.
Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, которая уже владеет в них контрольным пакетом.
Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.
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