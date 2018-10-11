Правительство начало искать членов набсовета АМПУ

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Результаты отбора будут обнародованы на официальном сайте Кабмина
Фото: Wikipedia

Результаты отбора будут обнародованы на официальном сайте Кабмина

Кабинет министров объявил конкурс на отбор независимых членов наблюдательного совета Администрации морпортов Украины.

Соответствующее объявление размещается на сайте правительства.

Заявки кандидатов принимаются с 10:00 11 октября до 18:00 9 ноября 2018 года в электронном и бумажном виде. Формирование списка участников, допущенных к предварительному отбору, состоится 14 ноября 2018 года.

Претендент на должность должен иметь не менее 10 лет стажа на руководящих должностях, в таких сферах, как управление крупными предприятиями и корпорациями, развитие бизнеса; стратегическое управление и развитие бизнеса по вопросам функционирования и развития портовой инфраструктуры; обеспечение безопасности мореплавания; управление рисками, финансы и аудит, инвестиционная деятельность; международные отношения, право.

Помимо этого желающие занять пост члена набсовета АМПУ должны продемонстрировать базовое знание законодательных актов, регулирующих вопросы функционирования и развития портовой инфраструктуры, обеспечения безопасности мореплавания.

Кроме того, он не должен быть учредителем, акционером, руководителем, членом набсовета, сотрудником или представителем лица, к которому Украиной применены персональные, специальные экономические или иные ограничительные меры, а также не иметь значительных деловых отношений с таким лицом.

Кандидат на должность должен будет взять на себя обязательства уделять выполнению обязанностей члена наблюдательного совета не менее 30 рабочих дней в году.

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