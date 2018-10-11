Правительство начало искать членов набсовета АМПУ

Кабинет министров объявил конкурс на отбор независимых членов наблюдательного совета Администрации морпортов Украины.
Соответствующее объявление размещается на сайте правительства.
Заявки кандидатов принимаются с 10:00 11 октября до 18:00 9 ноября 2018 года в электронном и бумажном виде. Формирование списка участников, допущенных к предварительному отбору, состоится 14 ноября 2018 года.
Претендент на должность должен иметь не менее 10 лет стажа на руководящих должностях, в таких сферах, как управление крупными предприятиями и корпорациями, развитие бизнеса; стратегическое управление и развитие бизнеса по вопросам функционирования и развития портовой инфраструктуры; обеспечение безопасности мореплавания; управление рисками, финансы и аудит, инвестиционная деятельность; международные отношения, право.
Помимо этого желающие занять пост члена набсовета АМПУ должны продемонстрировать базовое знание законодательных актов, регулирующих вопросы функционирования и развития портовой инфраструктуры, обеспечения безопасности мореплавания.
Кроме того, он не должен быть учредителем, акционером, руководителем, членом набсовета, сотрудником или представителем лица, к которому Украиной применены персональные, специальные экономические или иные ограничительные меры, а также не иметь значительных деловых отношений с таким лицом.
Кандидат на должность должен будет взять на себя обязательства уделять выполнению обязанностей члена наблюдательного совета не менее 30 рабочих дней в году.
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