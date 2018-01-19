Правэкс-банку аннулировали вторую лицензию

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) забрала лицензию на осуществление депозитарной деятельности на фондовом рынке у коммерческого Правэкс-банка.
Об этом сообщили в НКЦБФР, передает Укринформ.
Так, комиссия на заседании в четверг, 18 января, принял решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности по хранению активов институтов совместного инвестирования.
Напомним, что в 2015 году комиссия забрала в Правэкс-банка лицензию на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами.
Правэкс-Банк - коммерческий банк, основан в 1992 году бизнесменом и политиком Леонидом Черновецким.
В июле 2008 года 100% акций продали международной банковской группе Intesa Sanpaolo (Италия).
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