Рядом была линия фронта. Украинский завод возобновил производство пожарных машин 24 октября, 09:11 Пожарные автоцистерны, изготовленные в Украине на заводе Пожмашина (Фото:Пожмашина via facebook)

На машиностроительном заводе в Черниговской области было возобновлено производство пожарных автомобилей. Их локализация превысила 60%.

На машиностроительном предприятии Пожмашина (Черниговская обл.) возобновили производство техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. «На этой неделе в разные регионы Украины начали поступать наши новенькие пожарные автоцистерны АЦ-2,5-30 (NQR90)-537IS на базе шасси ISUZU», — сообщила Пожмашина в Facebook.

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В компании объясняют, что это легкая городская пожарная машина, которая на 60% состоит из компонентов и узлов украинского производства. «Что значительно превышает процент, предусмотренный законодательством», — акцентируют внимание в Пожмашине.

В частности, пожарная надстройка, кабина оперативного расчета и пожарный насос изготовлены Пожмашиной. Другие украинские предприятия изготовили пожарные рукава, электросистему управления насосом и пожарной надстройки.

Шасси собрано на предприятии в Черкасской области. "Это стратегический вопрос для Украины, ведь теперь в нашей стране есть 2 производителя грузовых шасси", - подчеркнули в компании.

Напомним, что Пожмашина – машиностроительная компания, занимающаяся производством пожарной и сельскохозяйственной техники. Ее главная производственная площадка расположена в Черниговской области. После полномасштабного российского вторжения завод был остановлен, потому что он находился рядом с линией фронта. Владелец компании принял решение о релокации части оборудования на запад Украины. "Мы переместили оборудование, которое дает 100% возможность производить сельскохозяйственную технику. В случае необходимости мы можем частично организовать производство пожарной техники", - рассказал в интервью НВ Бизнес Олег Аверьянов, СЕО и владелец компании Пожмашина.

Тогда он говорил, что компания остановила производство пожарной техники из-за отсутствия заказов.

После окончания войны Пожмашина планирует сохранить два завода. В Черниговской области будет производиться пожарная техника, а во Львовской - сельскохозяйственная.