«Вопрос выживания энергосистемы». Министр энергетики назвал причину повышения тарифов 30 мая, 20:04 Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, почему с 1 июня вырастут тарифы на электроэнергию (Фото:Unsplash)

Министр энергетики Герман Галущенко во вторник, 30 мая, подтвердил повышение тарифов на электроэнергию. Такое решение связано с обстрелами энергосистемы Украины прошлой зимой и является критически необходимым.

В эфире телемарафона глава Минэнергетики подчеркнул, что Украина потеряла большое количество генерирующих мощностей, благодаря которым была способна поддерживать льготный тариф, в частности Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС, временно захваченные российскими оккупантами.

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Он отметил, что ситуация является критической, и пояснил, что такие меры необходимы для поддержания работы энергосистемы зимой.



«Если мы сейчас этого не сделаем, то следующей зимой мы будем иметь проблемы со светом. Независимо от масштаба разрушений и обстрелов, мы не сможем подготовиться к следующей зиме», — пояснил Галущенко.



Он также отметил, что, согласно расчетам, такое повышение является «минимально возможным» для того, чтобы поддержать энергосистему.



«Это вопрос выживания энергосистемы и подготовка к следующей зиме», — сказал министр.



Во вторник, 30 мая, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час.



Сейчас тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) в случае потребления объемов, превышающих этот показатель.



Изменения вступят в силу с 1 июня.

