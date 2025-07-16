Вышел новый эпизод «Сборного подкаста» от Mastercard и ПриватБанка. В нем директор по развитию и партнерствам фонда «Повернись живим» Александра Гайворонская делится опытом, как выстраивается долговременное партнерство между благотворительными организациями, бизнесом и донорами. Ведь гуманитарная работа — это не просто трансакции — это прозрачное сотрудничество, доверие, аналитика и ответственность, которая превращает помощь в реальные результаты на фронте.

Партнерство, которое держится на прозрачности

Ключ к устойчивым отношениям между благотворительным фондом и бизнесом — открытость, знает Гайворонская. В «Повернись живим» партнеры всегда получают четкое понимание, как расходуются их средства. Принцип прост: отчет не менее важен, чем результат.

«Мы не просто получили деньги и пошли что-то с ними делать. Мы возвращаемся к нашим партнерам и рассказываем: „Посмотрите, на эти деньги мы сделали это, это и это…“ У нас на сайте — подробная отчетность: поступления, закупки, акты, фото. Если бизнес запрашивает — мы готовим персонализированный финансовый отчет. Если физлицо — есть информационная линия», — делится Александра Гайворонская.

Такой подход позволяет фонду с 2014 года сохранять и усиливать поддержку от постоянных партнеров, выстраивая сотрудничество не на разовом действии, а на общей долгосрочной цели.

Александра Гайворонская, директор по развитию и партнерствам фонда "Повернись живим" / Фото: ПриватБанк

Автоматические донаты: сила ежемесячной стабильности

Один из элементов финансовой устойчивости фонда — регулярные поступления от автоплатежей. Это удобный инструмент для тех, кто хочет помогать постоянно, но без лишних напоминаний.

«20−30% поступлений — это автоплатежи, которые настраивают один раз и именно они помогают нам закрывать потребности здесь и сейчас», — объясняет Гайворонская и добавляет, что именно такие донаты — неоспоримое свидетельство доверия к их работе. Потому что когда доноры выбирают помогать ежемесячно автоматически, это означает, что они уверены — средства работают там, где нужно.

«Конверты»: новый инструмент для эффективных сборов

Параллельно с автоплатежами подкаст рассказывает о еще одной новой возможности — «Конверты» от ПриватБанка для благотворительных фондов. Это современный инструмент сбора средств в Приват24 для бизнеса, который не требует визитов в отделение или коммуникации с менеджером банка.

Что дает «Конверт»:

Возможность быстро создать несколько параллельных сборов на один счет.

Пополнение картой любым способом — быстро и просто.

Полная автономность в управлении — все в онлайне, без бюрократии.

Это удобно для фондов, которые ведут одновременно несколько инициатив, и для благотворителей — все понятно, прозрачно и быстро.

От дронов к стратегиям: партнерство в действии

Фото: ПриватБанк

Фонд «Повернись живим» не только закрывает срочные запросы, но и влияет на системные решения.

«Мы давно вышли за пределы „просто закрыть потребность“ — сейчас работаем с аналитикой, которая позволяет делать помощь более точной, эффективной», — отмечает Александра.

Это еще один пример того, как партнерство с бизнесом, общественным сектором и аналитическими центрами формирует не только поддержку «здесь и сейчас», но и будущее.

Взгляд вперед: ветеранские проекты будущего

В фонде уже сегодня работают над программами, которые помогут ветеранам адаптироваться после войны. Речь идет не только о физической или психологической реабилитации, но и о новых профессиональных навыках, создании сообществ поддержки и возвращении уверенности в собственном «после».

«Наш ветеранский отдел имеет амбициозные проекты, очень классные. Я хочу, чтобы они состоялись в том масштабе, который мы себе намечтали», — делится Гайворонская.

В партнерстве рождается доверие, в доверии — действие, а в действии — изменение. И новый эпидоз «Сборного подкаста» именно об этом. Послушать полный выпуск можно здесь.