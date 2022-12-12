12 стран требуют снизить цену. ЕС пытается договориться об ограничении стоимости газа 12 декабря, 10:29 Большая группа стран Евросоюза во главе с Бельгией, Италией, Грецией и Польшей настаивают на снижении порога (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

В ходе переговоров о введении предельной цены на газ 12 стран Европейского Союза заявили о необходимости установить ее гораздо ниже, чем сейчас предлагается.

Как сообщает Bloomberg, Европейская комиссия в ноябре предлагала ограничить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт-час. Позже председательствующая в ЕС Чехия предложила ограничить цену на уровне 264 евро, а сейчас говорят уже о пороге в 220 евро за МВт-час.



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Большая группа стран Евросоюза во главе с Бельгией, Италией, Грецией и Польшей настаивают на том, чтобы порог был еще ниже.

Договориться об ограничениях министры энергетики стран ЕС планировали на экстренной встрече 13 декабря, но коалиция из 12 стран имеет достаточно голосов, чтобы заблокировать любое соглашение, если его требования не будут выполнены.

Германия, Нидерланды, Австрия, Венгрия выступают против любого ограничения цен. Они считают, что в условиях, когда ЕС пытается диверсифицировать источники поставок газа, европейский рынок должен оставаться конкурентным.

Издание отмечает, что такие различные подходы ставят под угрозу достижение соглашения о запуске механизма ограничения цен на газ.

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