«Можем прописать кровью!». Как Укрзализныця и производители постельного белья договаривались об изменениях в закупках — яркий репортаж NV 28 июня, 08:48 NV Премиум Постельное белье Укрзализныци (Фото:Укрзализныця, коллаж NV)

Топ-менеджмент Укрзализныци в рамках изменений политики закупок начал серию встреч с поставщиками. Журналист NV Бізнес посетил один из таких круглых столов — с производителями и поставщиками постельного белья.

Месяц назад новый председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко объявил о смене курса в закупках компании: от ревизии тендеров до новых назначений среди топ-менеджмента.



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Новация от Лященко: публичные встречи руководства закупочной вертикали с поставщиками разнообразной продукции. Заявленная цель: расширить количество участников тендеров за счет ликвидации дискриминационных условий, так называемых, «заточек», которые ограничивали конкуренцию.

NV Бізнес посетил встречу с поставщиками постельного белья, которая состоялась 23 июня. Почему это незаурядное событие, о чем говорили стороны и что от этого пассажирам, — в репортаже NV.

Спойлер: было жарко.

