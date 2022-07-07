Хабек сдал назад. Вице-канцлер ФРГ просит Канаду вернуть попавшую под санкции турбину для запуска Северного потока-1

7 июля, 19:22
Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ (Фото:Michele Tantussi / Reuters)

Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ (Фото:Michele Tantussi / Reuters)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек обратился к правительству Канады с призывом вернуть турбину, которая попала под санкции против России и имеет решающее значение для газовых потоков в Европу.

Хабек заявил, что турбину газопровода Северный поток-1 необходимо вернуть до начала ремонтных работ на газопроводе, сообщает Bloomberg.

По словам вице-канцлера, такой шаг лишит Владимира Путина оправданий о причинах остановки Северного потока-1.

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«Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший строгий пакет санкций ЕС, но строгие санкции означают, что они должны навредить России и Путину больше, чем нашей экономике, — сказал Хабек. — Поэтому прошу понять, что мы должны отобрать у Путина эту турбинную отговорку».

Он предложил Канаде передать турбину Германии, а не России.

«Нам нужны мощности Северного потока-1, чтобы заполнить наши хранилища, — добавил вице-канцлер. — Заполненные складские мощности в Германии важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, а также для надежности поставок в Европу».

Как сообщалось, турбины для Северного потока-1 были изготовлены компанией Siemens. Время от времени они должны проходить техническое обслуживание на заводе компании в Монреале. С 16 июня трубопровод работает на 40%, поскольку из-за санкций против Газпрома турбины застряли на ремонте в Канаде.

Также сообщалось, что власти Канады и Германии ищут выхода для ситуации с турбинами Северного потока-1.

При этом в Siemens считают, что сокращение поставок российского газа по Севпотоку произошло по политическим причинам, а не из-за ремонта турбин.

Газпром заявил о сокращении прокачки газа по Северному потоку-1 на 40% еще в середине июня.

Хабек заявлял, что опасается, что поставки могут прекратиться совсем.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Газ Германия Газопровод Канада Северный поток Siemens Поставки газа Санкции против России Санкции Запада Санкции Роберт Хабек

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