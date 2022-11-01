Газпром сдулся. С начала войны добыча российского монополиста упала почти на 20%, продажи за границу — наполовину

1 ноября, 12:29
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Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Yuri Kochetkov / Reuters)

Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Yuri Kochetkov / Reuters)

Газпром в январе-октябре 2022 года добыл 344 млрд кубометров газа, это на 18,6% (78,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные компании.

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Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд кубометров — на 42,6% (на 67,6 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

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Спрос на внутреннем российском рынке за этот период уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд кубометров).

При этом в Газпроме заявили о росте экспорта газа в Китай по газопроводу Сила Сибири в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, говорится в сообщении Газпрома. Конкретных данных об объемах поставок российский монополист при этом не привел.

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Ранее сообщалось, что доля Газпрома в потреблении Евросоюза с начала полномасштабного российского вторжения снизилась с 40% до 7,5%, или с уровня около 350 до 70 млн кубометров в сутки.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Газ Газпром Поставки газа Добыча газа

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