«Мы не можем». Турция ответила на призыв Трампа отказаться от российского газа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Мы не можем сказать нашим гражданам: „Газ закончился“. Нам необходим доступ к этим ресурсам без ущемления интересов безопасности энергоснабжения. (…) Нам нужно покупать газ, который мы можем получить из России, Азербайджана и Туркмении. Мы также продолжаем добывать газ в Черном море», — сказал Байрактар в интервью местному телеканалу.

Министр также указал на наличие соглашений о поставках газа с Россией в условиях приближающегося зимнего сезона.

РФ и Турция 10 октября 2016 года подписали соглашение о поставках по газопроводу «Турецкий поток» по дну Черного моря из Анапского района Краснодарского края. Поставки топлива в европейскую часть Турции начались в январе 2020 года.

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября заявил, что хотел бы прекращения закупок Турцией российских энергоносителей, пока продолжается война в Украине.

Ранее сообщалось, что в Турции не планируют придерживаться нового законодательства ЕС относительно полного отказа от российского топлива.

Еврокомиссия уже представила план поэтапного отказа от российского газа до конца 2027 года.