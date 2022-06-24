«Эффект домино». В Германии опасаются, что РФ полностью прекратит поставки газа — Хабек 24 июня, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (Фото:Лукас Барт / Reuters)

В Германии считают вероятным, что Газпром после завершения профилактических работ на Северном потоке в июле может не восстановить поставки газа по магистрали.

Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, сообщает Spiegel.

В связи с этим, он также не исключил повышение цен на газ втрое и «своего рода эффект Lehman Brothers на энергетическом рынке» (банкротство которого стало отправной точкой глобального финансового кризиса 2008 года, — ред.).

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Комментируя вероятность, что РФ перестанет поставлять газ, Хабек заявил: «Мне пришлось бы солгать, если бы я сказал, что не боюсь этого».

По словам вице-канцлера, сокращение поставок российского газа также можно интерпретировать как признак эффективных санкций против РФ.

Ввиду возможной чрезвычайной ситуации с газом Хабек опасается эффекта домино: «Риск, что поставщики энергии могут оказаться в ситуации, когда они больше не смогут занимать деньги на рынке для покупки газа, высок».

Он опасается «своего рода эффекта Lehman Brothers на энергетическом рынке», который затем затронет также коммунальные службы, коммерческие и промышленные компании и потребителей.

Как сообщалось, ранее Газпром предупредил о сокращении прокачки газа по Северному потоку со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубов.

Как заявил российский монополист, причина — несвоевременный возврат немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

В свою очередь, в Siemens объяснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, а введенные против Газпрома санкции не разрешают вернуть турбины с канадского предприятия.

При этом власти Канады и Германии ищут выход из ситуации с турбинами Siemens, которые использовались в российском трубопроводе.

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