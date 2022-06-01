Газпром остановил поставки газа в Данию 1 июня, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Дания отказалась платить российскому Газпрому в рублях (Фото:REUTERS/Reuters photographer)

Российский монополист Газпром заявил, что с 1 июня прекращается поставки газа компании Orsted из Дании.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Из-за отказа проводить оплату в рублях поставки газа также остановлены для британской компании Shell Energy Europe.

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Компания Orsted отказалась проводить оплату в рублях 30 мая, но отметила, что сможет закупать энергоносители на европейском рынке.

Ранее оплачивать поставки газа в рублях отказались Нидерланды, Финляндия, Болгария и Польша. Поставки в эти страны также были прекращены.

Из-за таких действий 31 мая спотовая цена газа в Европе впервые с 7 мая превысила $1000 за тысячу кубометров.

Ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников в Европе в также резко ухудшилась. Мощности ветроэнергетических установок 30 мая обеспечили всего 5,6% энергобаланса ЕС — это минимальное значение с конца декабря 2021 года



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