Прекрасно обойдутся без Газпрома. Италия станет европейским хабом для алжирского газа 23 января, 09:47 Италия может стать европейским хабом для алжирского газа (Фото:MLbay / pixabay)

Власти Алжира хотели бы создать в Италии газовый хаб, через который алжирский газ пойдет в другие страны Евросоюза.

Об этом заявил посол Алжира в Риме Абделькрим Туария, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы хотим, чтобы Италия стала европейским хабом для алжирского газа. Узловым пунктом для других стран ЕС», — сказал он.

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Посол подчеркнул, что Алжир желает развивать энергетическое сотрудничество с Римом на основе инициатив предыдущего итальянского премьера Марио Драги по наращиванию поставок в Италию алжирских энергоресурсов.

Он добавил, что алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и итальянская Eni изучают перспективы добычи нефти и газа в южных районах пустыни Сахара.

Тем временем 22 января начался двухдневный визит премьера Италии Джорджи Мелони в Алжир.

Алжир уже стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив на этом месте Россию.

Как сообщалось, итальянская компания Eni еще в апреле 2022 года заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40%.

Ожидается, что экспорт Алжира в Италию удвоится в 2024 году до 18 млрд кубометров в год, также увеличится и импорт СПГ из Египта, чтобы покрыть объемы газа, которые ранее Италия получала из РФ.