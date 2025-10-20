Украина имеет договоренности по газоснабжению на $2 млрд в случае сложной ситуации, часть траншей уже найдена.

«У премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности со Словакией. Договоренности у премьер-министра Свириденко и министра энергетики Светланы Гринчук с энергетическими компаниями в Америке также положительные», — заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 19 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

«Понимаем, где брать газ на сумму около $2 млрд. Если нам понадобится», — добавил президент.

Зеленский пояснил, что Норвегия выделила грантом по $100 млн и также выделит еще один январский транш. Также соответствующие гранты имеют еще несколько стран, и есть договоренность с украинскими банками.

«По американскому LNG есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном также есть», — добавил он.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что США готовы поставлять в Европу достаточно газа и нефти, чтобы заместить российской энергоресурсы.

Также сообщалось, что группа Нафтогаз привлекла кредит от Ощадбанка на 3 млрд грн для закупки импортного газа.