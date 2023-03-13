Газпром больше не нужен. Болгария доставит в Европу дополнительный газ из Азербайджана 13 марта, 10:31 Президент Болгарии Румен Радев (Фото:Пресс-служба президента Болгарии)

Болгария готова принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана и организовать его транспортировку в Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает Интерфакс-Украина.

«С первого дня ввода в эксплуатацию интерконнектора между Грецией и Болгарией (с 1 октября 2022 года, — ред.) все работает отлично и без проблем. Мы рады покупать газ в Азербайджане. Вы знаете, что мы готовы идти дальше. Вы знакомы с нашей инициативой Кольцо солидарности. Конечно, главным фактором является Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия операторов газопроводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Теперь решение за вами», — сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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По словам Радева, 1 февраля 2023 года начались работы по строительству интерконнектора между Болгарией и Сербией.

«Таким образом, вы можете видеть, что возможности увеличиваются почти каждый месяц, — отметил Радев. — Мы рады работать с вами в качестве стратегического партнера и союзника в этой очень важной области, обеспечивая диверсификацию и безопасность поставок».

Президент Болгарии подчеркнул, что в мае в Софии планируется открытие офиса компании SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана, — ред.).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна удвоит поставки газа в Европу.