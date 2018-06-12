Посол Швеции выразил недовольство IKEA Украиной

Крупнейший в мире ритейлер товаров для дома – шведская компания IKEA – обеспокоена соблюдением прав интеллектуальной собственности в Украине. В частности, ритейлер отмечает незаконное использование торговой марки IKEA.

Об этом сообщил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в интервью изданию Бизнес.

"Я знаю, что для IKEA, как и для других компаний, остается очень важным вопрос соблюдения прав интеллектуальной собственности. В Украине есть много компаний, работающих под логотипом IKEA, но не имеют к ней никакого отношения. И очень важно этот вопрос решить", - заявил посол Швеции.

Кроме того, он отметил, что опыт IKEA и H&M будет важным для многих компаний, которые еще не вошли на рынок Украины.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.

Компания владеет 361 магазином в 29 странах мира. Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.

Напомним, что в конце 2017 года IKEA заявила о намерении в течение двух лет открыть первый объект в Киеве.

Отметим, что один из крупнейших международных и крупнейший в Европе ритейлер H&M заявил об открытии своего первого магазина в Украине уже в августе этого года.