Визит четких сигналов. О чем Нафтогаз говорил в Вашингтоне 1 августа, 08:00 Новости компаний НАК «Нафтогаз Украины»

США поддержат Украину в послевоенном восстановлении и получении компенсаций от России за агрессию. Однако для этого есть условие.

Если описать тональность большинства наших встреч в Вашингтоне 26−28 июля, то это будет выражение «Guilty must pay». Россия должна заплатить не только украинским компаниям, среди которых и Нафтогаз, за экспроприированные или уничтоженные активы.

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По своему уровню и важности этот визит можно назвать знаковым. Команда Нафтогаза встречалась с представителями Конгресса и исполнительной власти США, обсуждая сотрудничество в энергетической сфере и послевоенное восстановление Украины. Но отправной точкой визита стал разговор с нашими юридическими советниками, мультинациональной фирмой Covington — и вопрос взыскания с России компенсации в размере 5 млрд долларов, которую Группе Нафтогаз присудил Гаагский арбитраж 12 апреля этого года.



Фото: НАК «Нафтогаз Украины»

«Принуждение к справедливости»





Мы дали России достаточно времени, чтобы добровольно начать выполнять решение суда. Однако, зная ее отношение к международному праву, параллельно разрабатывали «принудительную стратегию». И 23 июня Нафтогаз и еще пять компаний Группы подали ходатайство о признании арбитражного решения и допуске к его принудительному исполнению в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия, где наши интересы представляет Covington & Burling LLP.



Мы не сомневаемся, что Федеральный суд и суды штатов удовлетворят это ходатайство, руководствуясь Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, — преданность США принципу rule of law является образцовой.



И тогда начнется следующий этап нашей стратегии — розыск российских коммерческих активов на территории Америки. Для этого Covington привлечет ведущую расследовательскую компанию K2 Integrity, которая располагает опытными финансовыми детективами и офисами в США, Великобритании, Испании, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах. Международная детективная сеть важна, поскольку США являются лишь первой страной в глобальном процессе восстановления справедливости.



Этот процесс — не только о деньгах. В первую очередь он о том, что международное право должно быть эффективным, и для этого ему нужны действенные исполнительные механизмы. Когда-то, оправдывая свою агрессию в Грузии, Россия придумала словосочетание «принуждение к миру». Поэтому не стоит удивляться, что теперь цивилизованный мир будет «принуждать к справедливости» саму Россию.



Путь, который проходит Нафтогаз, станет примером для других компаний, пострадавших от российской агрессии. И полученные компенсации станут своего рода стартовым капиталом для послевоенного восстановления Украины.



Встречи в кругу друзей Украины





Однако послевоенное восстановление необходимо рассматривать через более широкую рамку, чем получение компенсаций. Это важно, но недостаточно. Поэтому на встречах с представителями властей США мы обсуждали фундаментальную трансформацию Украины, главным условием которой являются реформы.



В частности, США уделяют значительное внимание вопросам внедрения корпоративного управления. И в этом важны успехи, достигнутые Нафтогазом: как одно из крупнейших государственных предприятий, Группа должна стать своего рода хедлайнером реформы, стимулируя других.



Фото: НАК «Нафтогаз Украины»

Работа, которую мы ведем вместе с посольством Украины в Вашингтоне, получает положительную обратную связь от наших партнеров. Благодаря слаженным усилиям команды украинской миссии во главе с послом Оксаной Маркаровой Министерство торговли США готово предоставить Нафтогазу необходимую поддержку и помощь, в том числе — в налаживании связей с американскими добывающими компаниями и в сфере развития возобновляемой энергетики. Такие связи базируются на доверии, и важным акцентом нашей поездки в Вашингтон стало то, что в эти же дни компания достигла полного согласия по реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в 2022/2026 годах. Предложения, над которыми мы работали более полугода, поддержало убедительное количество инвесторов.



Позиции Нафтогаза и американской стороны совпадают относительно необходимости внедрения рыночных реформ в украинской энергетике. Даже в условиях войны мы развиваем энергетический рынок, и почти ежедневно Группа выходит на украинскую биржу, покупая газ у частных добытчиков на прозрачных конкурентных условиях. Наша цель — накопить достаточно топлива, дабы пройти отопительный сезон 2023/24 без импорта.



Министерство финансов США приветствует намерение Группы увеличить собственную добычу газа для полного покрытия внутренних потребностей, что существенно усилит энергонезависимость Украины. Вопросы увеличения добычи, как и построение диалога с американским нефтегазовым бизнесом, стали также предметом разговора с председателем энергетического комитета Сената Джо Менчином и Assistant Secretary of State по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.



Запасы газа, которыми обладает Украина, и крупнейшая в ЕС инфраструктура для его хранения могут сделать Нафтогаз важным континентальным игроком, game-changer'ом европейского энергетического рынка. Это особенно важно ввиду того, что ради мира и стабильности в Европе российские энергоносители не должны вернуться на повестку дня ЕС даже после завершения войны. Каким бы соблазнительным такое возвращение ни казалось отдельным политикам.



Главный вывод этого визита заключается в том, что мы с партнерами находимся на «одной волне». Пожалуй, одна из самых существенных особенностей американцев — рациональность. Поэтому развитие украинского энергетического сектора не воспринимается ими как благотворительность. Наоборот, это сотрудничество, которое принесет выгоду всем сторонам. Американским компаниям, которые получат большой рынок для своих технологий и экспертизы. Европейцам, которые избавятся от российского энергетического шантажа. И самой Украине, которая сможет восстанавливать собственную энергетику на качественно новом уровне.



R for reforms





Американская рациональность, впрочем, имеет еще одно измерение. Помню, как я однажды был поражен, узнав, что еще в прошлом веке в некоторых штатах устное соглашение имело такую же силу, как и письменное. Это не значит, что американцы доверчивы, — это значит, что они верят данному слову только один раз. Если это доверие оправдывается, вы получите надежного партнера и друга. Если нет, перед вами закроются все двери и отмотать обратно будет крайне сложно, а скорее — невозможно.



Фото: НАК «Нафтогаз Украины»

Поэтому центральным месседжем Украине от США стала важность интенсификации внедрения реформ, что является условием № 1 для их участия в восстановлении нашего государства. Особое внимание уделяется реформированию судебной системы, созданию арбитража в соответствии с международными стандартами, а также повышению прозрачности, в т. ч. в сфере государственных закупок. Принципиально важна подотчетность всех аспектов восстановления, поскольку этого требуют американские налогоплательщики. Перечень в целом совпадает с теми обязательствами, которые Украина уже задекларировала и которых ждет именно украинское общество.



Со своей стороны Минторг США готов оказать техническую поддержку украинской стороне по разработке реформ, которые положительно повлияют на бизнес-климат в Украине, в частности через программу «Commerce Law Development Program» (CLDP). Поддержка может предоставляться в партнерстве с ЕС, что также будет способствовать интеграции Украины в Евросоюз.



Война не ставит процессы реформирования на паузу. Наоборот, требует ускорить их для усиления устойчивости государства, ведущего битву на истощение с агрессором, превосходящим нас численно и ресурсно.



Здесь нет «серебряного шара», универсального решения, или «одной реформы — матери всех реформ». Эффективное корпоративное управление или децентрализация точно так же важны, как прозрачный энергетический рынок. Искоренение коррупции должно усиливаться изменениями в судебной системе. Продвижение на поле боя поддерживают достижения на поле права.



Иначе это не сработает.

Каждый должен работать на своем участке фронта здесь и сейчас, делая то, для чего его или ее «назначила» война. Изменяя Украину и приближая победу.

