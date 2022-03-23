Печаль по-немецки. Из-за нападения РФ на Украину Германия останется без горчицы 23 марта, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Горчица уже через несколько месяцев может стать дефицитом в Германии из-за российского вторжения в Украину (Фото:Engin_Akyurt / Pixabay)

Российское вторжение в Украину грозит Германии дефицитом горчицы уже во второй половине 2022 года.

РФ и Украина суммарно обеспечивают 80% импорта семян горчицы в Германию, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные немецких СМИ.

«Сырья для горчицы (семян горчицы, — ред.) уже не хватает. И в ближайшие недели и месяцы дефицит усилится — вплоть до полных срывов поставок. Потрясения, вызванные пандемией коронавируса, практически ничто по сравнению с тем, что происходит на рынках прямо сейчас», — заявил гендиректор немецкой ассоциации предприятий пищевой промышленности Kulinaria Germany Маркус Век.

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По его данным, дефицит семян горчицы уже вынуждает немецких производителей горчицы сокращать производство и повышать цены на свою продукцию. Век уточнил, что перспективы немецкого рынка горчицы остаются неопределенными до окончания вторжения РФ в Украину.

«Посев должен состояться в ближайшие две недели. Однако в Украине это маловероятно, учитывая текущую ситуацию. Но это означает, что летом теряется важный поставщик сырьевых запасов производителей горчицы. И будет ли Россия потом экспортировать товары, тоже неизвестно», — пояснил он.

Гендиректор Kulinaria подчеркнул, что немецким производителям горчицы хватит запасов сырья на срок от нескольких недель до нескольких месяцев.

Потребление горчицы в Германии — одно из самых больших в мире, она используется для приготовления большого количества немецких традиционных блюд.

Ранее сообщалось, что потребителям украинской сельхозпродукции грозит дефицит продовольствия из-за войны и блокады морских портов. Самой Украине при этом запасов хватит.

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