Блокада портов, нехватка зерновозов. Сколько миллиардов потеряла Украина на аграрном экспорте с начала войны 30 марта, 14:37 Цей матеріал також доступний українською С начала войны экспорт агропродукции из Украины сократился в 10 раз (Фото:rezerv.gov.ua)

С начала российского вторжения Украина недополучила $1,5 млрд от экспорта сельхозпродукции.

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, Украина до российского военного вторжения ежемесячно экспортировала до 5 млн т сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева. Из-за блокады этих портов российскими агрессорами Украина сейчас может ежемесячно перевозить не более 0,5 млн т зерновых, что привело к недополучению $1,5 млрд экспортных доходов с начала войны.

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В Минагрополитики отметили, что из-за российской агрессии Украина сейчас может экспортировать продукцию АПК только через порты Дуная, ж/д транспортом и автотранспортом, при этом каждый вид перевозок связан с определенными проблемами.

На дунайские порты приходится около трети украинского агроэкспорта, но так как ранее этот путь экспорта практически не был задействован из-за экономической нецелесообразности, то сейчас на нем нет достаточного количества барж, причалов и перегрузочных терминалов, чтобы удовлетворить резко возросший спрос на перевозки.

По железной дороге ежедневно отправляется до 30 тыс. т зерновых, и страна могла бы экспортировать вдвое больше, но преградой для экспорта является несоответствие украинской и европейской ширины путей.

«В Украине и России, как известно, разная с ЕС ширина путей и подвижной состав. Поэтому нужно искать европейские зерновозы, перегружать продукцию в вагоны-узкоколейки. В Европе такая практика не распространена, поэтому есть недостаток и локомотивов, и тяги, и перевалочных пунктов с терминалами», — заявил первый замминистра Тарас Высоцкий.

По его данным, из-за нынешнего несовершенства ж/д инфраструктуры Украина будет вынуждена в течение трех лет экспортировать запас зерновых, запланированный к экспорту за один год.

Минагрополитики напомнило, что экспорт продукции АПК в 2021 году составил наибольшую долю в общеукраинском экспорте — около 41%.

Кроме того, Украина входит в топ-3 поставщиков продовольствия на мировой рынок. Она занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы, четвертое — по реализации кукурузы, третье — ячменя и первое — подсолнечного масла. Также Украина — один из лидеров в производстве орехов, рапса, гороха, пшеничной муки, меда и другой продукции АПК.

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