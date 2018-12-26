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После праздников. Киев отложил запуск электронного билета для транспорта

Сегодня, 12:49
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Фото: Комунальне підприємство "Київпастранс"/Facebook

Презентация билета переносится по техническим причинам

Киевская городская государственная администрация перенесла запуск продажи электронного билета для оплаты проезда в коммунальном транспорте на январь 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель КГГА.

"Презентация билета переносится по техническим причинам и состоится уже после праздников",- сказал он.

22 декабря КГГА сообщила о запуске продажи единого билета,  его презентация должна была состояться 26 декабря. До 30 октября 2019 года продлится тестовый период эксплуатации системы, поскольку в ней еще есть недочеты.

Электронный будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.

Уже завтра. Кличко рассказал, как будет работать электронный билет и где его можно купить

На сегодняшний день в столице установили около 1,2 тыс. валидаторов – специальных считывающих устройств – в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро. Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что е-билет – это специальная проездная карточка, которую в дальнейшем можно будет пополнять средствами на проезд.

Купить карты можно будет в кассах метрополитена, Киевпасстранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

"Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору. Проезд оплачен", – отметил Кличко.

При этом контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.

Теги:   Е-билет КГГА Киев

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