После праздников. Киев отложил запуск электронного билета для транспорта Сегодня, 12:49 329 Цей матеріал також доступний українською Фото: Комунальне підприємство "Київпастранс"/Facebook Презентация билета переносится по техническим причинам

Киевская городская государственная администрация перенесла запуск продажи электронного билета для оплаты проезда в коммунальном транспорте на январь 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель КГГА.

"Презентация билета переносится по техническим причинам и состоится уже после праздников",- сказал он.

22 декабря КГГА сообщила о запуске продажи единого билета, его презентация должна была состояться 26 декабря. До 30 октября 2019 года продлится тестовый период эксплуатации системы, поскольку в ней еще есть недочеты.

Электронный будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.

Уже завтра. Кличко рассказал, как будет работать электронный билет и где его можно купить

На сегодняшний день в столице установили около 1,2 тыс. валидаторов – специальных считывающих устройств – в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро. Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что е-билет – это специальная проездная карточка, которую в дальнейшем можно будет пополнять средствами на проезд.

Купить карты можно будет в кассах метрополитена, Киевпасстранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

"Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору. Проезд оплачен", – отметил Кличко.

При этом контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.