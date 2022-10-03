Отреагировали на события в РФ. Количество белорусов, ищущих работу в Польше, выросло в восемь раз 3 октября, 18:54 Участок границы между Польшей и Беларусью (Фото:Straz Graniczna / Twitter)

После объявления мобилизации в России количество запросов на работу в Польше со стороны белорусов увеличилось на 700%.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal, фиксирующее пиковый рост запросов на работу в Польше со стороны белорусов.

Рекрутеры говорят, что после объявления мобилизации в РФ в компании начали получать примерно 50 запросов со стороны белорусов ежедневно. Для сравнения, раньше эта отметка достигала примерно 180 запросов в месяц.

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Специалисты компании считают, что есть несколько причин, почему белорусы начали искать работу в Польше. Мужчины испытывают риски мобилизации в своей стране и опасаются возможного начала боевых действий на украинско-белорусской границе.

Кроме того, в компании посчитали, что сразу после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля граждане Беларуси начали обращаться с запросами на работу в Польше на 40% чаще, чем до войны. Характерно, что белорусы интересуются именно легальным трудоустройством, чтобы получить рабочую визу. Эксперты аналитического центра Gremi Personal считают, что особый интерес легального трудоустройства связан с намерениями использовать краткосрочное трудоустройство, как способ получения рабочей визы и права пребывания в Евросоюзе.

Как сообщалось, аналогичная ситуация сложилась и с самими россиянами. За первые два дня после объявления мобилизации в РФ рекрутеры получили 130 запросов на работу от граждан России. Для сравнения, раньше эта отметка достигала 20−30 запросов в месяц. Эта динамика растет ежедневно и специалисты фиксируют уже 300 запросов в сутки на любую работу в Польше.

«Сухопутные пути в Польшу и ЕС фактически отрезаны для россиян, поэтому многие граждане РФ пытаются попасть в ЕС транзитом, вылетая из Турции, Сербии, ОАЭ, Армении и даже Катара, хотя не все имеют достаточно средств, чтобы осуществить этот маршрут. Однако польские компании в основном не сотрудничают с россиянами, несмотря на большой дефицит мужской рабочей силы», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству с 12 офисами в городах Польши. Ежегодно трудоустраивает около 20 тыс. иностранных работников — преимущественно украинцев — для 350 предприятий на территории Польши.