57 стран мира. После конференции ВТО начнутся послабления торговых ограничений для украинских товаров — Зеленский 12 июня, 23:37 Цей матеріал також доступний українською 12 июня началась министерская конференция членов Всемирной торговой организации (ВТО) (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после конференции министров стран Всемирной торговой организации (ВТО) для украинских товаров будет отменено еще больше пошлин.



Глава государства отметил, что решения после встречи 57 стран мира ожидаются, в частности, от четырех государств.

«По результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятие решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии», — заявил президент.

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Зеленский напомнил, что пошлины на украинские товары уже отменили США, Евросоюз и Канада.

«Уже упразднены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже используют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Великобританией. Ожидаем либерализацию торговли от Австралии», — заявил Зеленский.

19 мая Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины.

В начале мая Украина и Великобритания подписали соглашение об отмене ввозных пошлин и товарных квот в двухсторонней торговли, которая будет действовать минимум год.

28 мая президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины сроком на один год. Речь идет о 25% пошлине на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп.

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