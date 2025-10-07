Торговая война продолжается. Трамп заявил о введении еще одной пошлины

США с 1 ноября введут 25-процентные пошлины на импорт грузовиков. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп утвердил решение о введении 25-процентной пошлины на импорт средних и крупных грузовиков. Документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года и затронет широкий спектр транспортных средств, включая грузовики, автобусы, мусоровозы и спецтехнику, сообщает Reuters.

Реклама

В сообщении говорится, что новая мера распространяется на все транспортные средства средней и тяжелой грузоподъемности, прибывающие в Соединенные Штаты из-за рубежа. Это решение направлено на поддержку американского автопрома и снижение зависимости от импорта.

Сообщается, что под действие пошлины попадут грузовые автомобили, коммунальные машины, школьные и маршрутные автобусы, тягачи с прицепами, а также полуприцепы и другая специализированная техника.

Эксперты прогнозируют, что нововведение приведет к росту цен на коммерческие автомобили и усилит давление на иностранных производителей, работающих на американском рынке.

В Белом доме считают, что новая пошлина поможет создать дополнительные стимулы для внутреннего производства и повысит занятость в автомобильном секторе. При этом для американских покупателей это может означать постепенное удорожание импортных моделей.

Это уже не первое решение администрации Трампа, направленное на защиту национальных производителей. В конце сентября президент объявил о введении новых пошлин на импорт древесины и изделий из дерева — 10% на пиломатериалы и 25% на кухонные шкафы и мягкую мебель.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

24 июля Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщило, что в ЕС планируют ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд). По его словам, такой план Брюссель будет использовать, если не будет достигнуто соглашение с Вашингтоном и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

25 июля глава Белого дома оценил шансы на заключение торгового соглашения с Евросоюзом о снижении пошлин на импорт как «50 на 50».

27 июля 2025 года Трамп заявил, что США и ЕС договорились о торговом соглашении.