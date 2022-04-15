Посевная в бронежилетах. В Харьковской области агрохолдинг Кернел проводит полевые работы в нескольких километрах от линии фронта

15 апреля, 15:56
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В Харьковской области начали посевную в нескольких километрах от линии фронта (Фото:look.com.ua)

В Харьковской области начали посевную в нескольких километрах от линии фронта (Фото:look.com.ua)

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Агрохолдинг Кернел начал весеннюю посевную кампанию в Харьковской области. При этом некоторые поля находятся в нескольких километрах от линии боевых действий с российскими оккупантами.

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«Несмотря на боевые действия всего в нескольких километрах, наши коллеги мужественно выходят в поля. Там, где наиболее „горячо“, совершают технологические операции в военной амуниции», — говорится в сообщении Кернел в Telegram-канале.

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Площадь обрабатываемых земель не уточняется.

В компании добавили, что в Красноградском и Лозовском районах области продолжается весенняя подкормка ранее высаженных озимых культур.

Как заявили в Кернеле, стратегически важными культурами для него в этом году остаются подсолнечник и кукуруза.

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Крупнейшим совладельцем Кернела является Андрей Веревский с долей около 40% акций. 57% акций компании находятся в свободном обращении.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Харьковская область Сельское хозяйство АПК Кернел Посевы Война России против Украины Посевная кампания

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