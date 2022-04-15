Посевная в бронежилетах. В Харьковской области агрохолдинг Кернел проводит полевые работы в нескольких километрах от линии фронта 15 апреля, 15:56 Цей матеріал також доступний українською В Харьковской области начали посевную в нескольких километрах от линии фронта (Фото:look.com.ua)

Агрохолдинг Кернел начал весеннюю посевную кампанию в Харьковской области. При этом некоторые поля находятся в нескольких километрах от линии боевых действий с российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Несмотря на боевые действия всего в нескольких километрах, наши коллеги мужественно выходят в поля. Там, где наиболее „горячо“, совершают технологические операции в военной амуниции», — говорится в сообщении Кернел в Telegram-канале.

Видео дня

Площадь обрабатываемых земель не уточняется.

В компании добавили, что в Красноградском и Лозовском районах области продолжается весенняя подкормка ранее высаженных озимых культур.

Как заявили в Кернеле, стратегически важными культурами для него в этом году остаются подсолнечник и кукуруза.

Кернел — крупнейший украинский производитель и экспортер подсолнечного масла. Земельный банк компании превышает 600 тыс. га.

Крупнейшим совладельцем Кернела является Андрей Веревский с долей около 40% акций. 57% акций компании находятся в свободном обращении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.